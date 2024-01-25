البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع عمان بعد تصريحات أردنية “مناهضة لإسرائيل”، وذلك وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

على صعيد آخر قرر هرتسي هاليفي، رئيس الاركان الإسرائيلي، تجميد لجنة التحقيق في هجمات السابع من أكتوبر، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذي قبل

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال إن احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذي قبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات جيش الاحتلال ستمضي بكل قوتها حال تصعيد الحرب على الحدود الشمالية.