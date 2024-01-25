بعد اشتباه بتسلل 3 أشخاص.. إسرائيل تعلن الاستنفار بـ9 بلدات قرب الحدود اللبنانية

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

إعلان حالة الاستنفار إثر الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان للجليل الأعلى

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك اشتباهًا في تسلل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار.

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق المؤدية لحانيتا في الجليل، ومنع السكان من مغادرة منازلهم خشية تسلل مسلحين.