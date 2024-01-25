الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد اشتباه بتسلل 3 أشخاص.. إسرائيل تعلن الاستنفار بـ9 بلدات قرب الحدود اللبنانية

الجبهة الداخلية
الجبهة الداخلية الإسرائيلية

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

إعلان حالة الاستنفار إثر الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان للجليل الأعلى

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية إن هناك اشتباهًا في تسلل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار.

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق المؤدية لحانيتا في الجليل، ومنع السكان من مغادرة منازلهم خشية تسلل مسلحين.

إسرائيل بيروت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الحدود اللبنانية لبنان منطقة حانيتا الجليل الأعلى

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