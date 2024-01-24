الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثى على مصر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مع تقديم التحية والتقدير لهم.

وقدمت أكاديمية الشرطة أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كالآتي:-

"شهيناز مصطفي" كريمة البطل اليوزباشي "مصطفي كمال الصياد" قائد مجموعات المقاومة العشرة. "محمد حسام الدين" حفيد البطل القائم مقام "حسن رشدي" مفتش المباحث العامة ببورسيعد الذي ألهب المقاومة الشعبية ضد المحتل. اللواء بالمعاش "إسماعيل عراب" نجل رقيب الشرطة البطل الشهيد "إسماعيل على عراب"، الذي فدى بحياته مجموعة من الفدائين، وأوصي بأن يصبح نجله ضابط شرطة. "السعيد رافعي حمادة" نجل شقيق الجندي البطل الشهيد "سعيد محمد حمادة"، الذي أبهر العالم بشجاعته وبسالته في حماية القنصلية الإيطالية أثناء العدوان الثلاثي. العميد أركان حرب بالمعاش "عبيد محمود سالم عبيد" والد البطل الشهيد رائد شرطة "مصطفي عبيد سالم"، ونجل البطل الشهيد جندي قوات مسلحة "محمود سالم عبيد" الذى استشهد من خلال معارك عام 1956.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.