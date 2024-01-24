الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثى على مصر

جريدة الدستور

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، مع تقديم التحية والتقدير لهم.

وقدمت أكاديمية الشرطة أبناء وأحفاد أبطال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كالآتي:- 

  1. "شهيناز مصطفي" كريمة البطل اليوزباشي "مصطفي كمال الصياد" قائد مجموعات المقاومة العشرة.
  2. "محمد حسام الدين" حفيد البطل القائم مقام "حسن رشدي" مفتش المباحث العامة ببورسيعد الذي ألهب المقاومة الشعبية ضد المحتل.
  3. اللواء بالمعاش "إسماعيل عراب" نجل رقيب الشرطة البطل الشهيد "إسماعيل على عراب"، الذي فدى بحياته مجموعة من الفدائين، وأوصي بأن يصبح نجله ضابط شرطة.
  4. "السعيد رافعي حمادة" نجل شقيق الجندي البطل الشهيد "سعيد محمد حمادة"، الذي أبهر العالم بشجاعته وبسالته في حماية القنصلية الإيطالية أثناء العدوان الثلاثي.
  5. العميد أركان حرب بالمعاش "عبيد محمود سالم عبيد" والد البطل الشهيد رائد شرطة "مصطفي عبيد سالم"، ونجل البطل الشهيد جندي قوات مسلحة "محمود سالم عبيد" الذى استشهد من خلال معارك عام 1956.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

اليوزباشي “مصطفي كمال الصياد حسن رشدي اسماعيل على عراب الشهيد “اسماعيل على عراب الشهيد “سعيد محمد حمادة رائد شرطة “مصطفي عبيد سالم” محمود سالم عبيد” العدوان الثلاثي علي مصر

مواد متعلقة

عرض قصة البطل الشهيد السعيد حمادة في احتفالية ذكرى عيد الشرطة

شئون الأسرى: الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيًا بالضفة لترتفع حصيلة الاعتقالات لـ6255 منذ 7 أكتوبر

الجيش العراقى يدعو المجتمع الدولى لتولى مسئوليته فى منع التجاوزات التى تهدد استقراره

احتفالًا بعيد الشرطة.. الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع قيادات الداخلية

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 8 من طواقمنا الطبية وإصابة 29 جراء القصف الإسرائيلى

الكويت تعين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبًا للأمير

الحكومة العراقية عن الهجوم الأمريكى: "سلوك عدوانى على سيادة بغداد وشعبها"

الحكومة العراقية توجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الأمريكي على بابل والأنبار

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟