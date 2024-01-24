الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 8 من طواقمنا الطبية وإصابة 29 جراء القصف الإسرائيلى

قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع في خان يونس خطيرة جراء القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف.

وأكدت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مركبات الإسعاف في خان يونس تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجرحى، مشيرة إلى إنشاء نقطة طبية في خان يونس لاستقبال المصابين من القصف الإسرائيلي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف المستشفيات والمنشآت السكنية ومدارس أونروا في غزة، لافتة إلى أن هناك 8 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الطبية استشهدوا وإصابة 29 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

واختتمت مسئولة الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 14 مركبة إسعاف خرجت عن الخدمة، وتضرر 19 أخرى جراء قصف الاحتلال، بالإضافة إلى خروج 30 مستشفى في غزة عن الخدمة، واستهداف 18 مقرًا تابعًا للجمعية حتى الآن.