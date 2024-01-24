الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أطباء بلا حدود": يجب الضغط على إسرائيل لوقف قصف المستشفيات في غزة

قصف المستشفيات في
قصف المستشفيات في غزة

قالت إيناس أبو خلف، رئيس المركز الإعلامي لأطباء بلا حدود، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المستشفيات في جنوب قطاع غزة.

وأكدت، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يجب الضغط على إسرائيل لوقف القصف الذي يستهدف المنشآت السكنية والمستشفيات في غزة، ما يترتب على ذلك عدم تمكن الجـرحى في مستشفى ناصر من الوصول للرعاية مع اقتراب القصف من المناطق المحيطة، مضيفة أنهم قلقون على سلامة الموجودين داخل مستشفى ناصر ويجب حمايتهم والسماح لهم بالمغادرة إذا أرادوا.

وأضافت، أن عمال الإغاثة والطواقم الطبية يواجهون تحديات كبيرة في إنقاذ الجرحي بخان يونس، مشيرة إلى أن أطباء بلا حدود تعمل عن كثب مع الهلال الأحمر المصري لإدخال مزيد من المساعدات والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة.

وشددت رئيس المركز الإعلامي لأطباء بلا حدود، على أنه يجب استئناف مهمة الإغاثة بشكل فوري في قطاع غزة مما يستلزم ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي، لافتة إلى أنه يتم العمل الآن من قبل أطباء بلا حدود على ضخ 76 ألف لتر مياه يوميًا لـ 19 ألف عائلة في القطاع.

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