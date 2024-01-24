الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 3 نازحين جراء استهداف البوابة الشمالية فى خان يونس

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن هناك استمرارًا لإطلاق نار من قبل مسيرات الاحتلال على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، موضحة أن مركبات الإسعاف التابعة لنا تعجز عن الوصول إلى المصابين في محافظة خان يونس.

الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي

وأكدت الجمعية أن: مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع لنا، بالإضافة إلى أن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.