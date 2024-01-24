الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 3 نازحين جراء استهداف البوابة الشمالية فى خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد ثلاثة نازحين وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف البوابة الشمالية لمقر الجمعية في خان يونس، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن هناك استمرارًا لإطلاق نار من قبل مسيرات الاحتلال على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، موضحة أن مركبات الإسعاف التابعة لنا تعجز عن الوصول إلى المصابين في محافظة خان يونس.

الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي

وأكدت الجمعية أن: مسيرات إسرائيلية تطلق النار على من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع لنا، بالإضافة إلى أن الاحتلال يستهدف مقر الجمعية في خان يونس بالقصف المدفعي للطابق الرابع، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من المسيرات الإسرائيلية، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف النازحين.

الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين خان يونس المسيرات الإسرائيلية مستشفى الأمل مسيرات إسرائيلية إسرائيل

مواد متعلقة

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مراسم صب خرسانة وحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

السيسى: البرنامج النووى له أهمية خاصة لتلبية جميع احتياجات مصر فى مجالات الطاقة

الحوثيين: "الاعتداءات الأمريكية البريطانية لن تمر دون رد وعقاب"

"صباح مرير"... خارجية إسرائيل تعلق على مقتل 21 ضابطًا وجنديًا فى غزة

بريطانيا: سنواصل العمل لإضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات فى البحر الأحمر

"الأونروا": 570 ألف شخص بغزة يواجهون جوعًا كارثيًا وندعو لزيادة المساعدات بشكل كبير

جانتس عن مقتل 21 ضابطًا وجنديًا فى خان يونس: صباح صعب لشعبنا

الأكثر قراءة

عاجل| طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

زلزال "اليوم الصعب" يضرب الاحتلال.. انتصارات المقاومة تربك حكومة نتنياهو

مسلسل "وبينا ميعاد 2".. مواعيد عرض الحلقة العاشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار