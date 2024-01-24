الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحكومة العراقية عن الهجوم الأمريكى: "سلوك عدوانى على سيادة بغداد وشعبها"

الهجوم الأمريكي
الهجوم الأمريكي

عبرت الحكومة العراقية عن استيائها الشديد عن الهجوم الأمريكي على محافظتي بابل والأنبار.

وقالت الحكومة العراقية، بحسب تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الأمريكي سلوك عدواني على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.

وفي وقت سابق، وجه محمد شياع السوادني، رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الأمريكي على محافظتي بابل والأنبار.

وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.

الهجوم الأمريكى على محافظتي بابل والأنبار سيادة العراق العراق الشعب العراقي واشنطن وبغداد رئيس الوزراء العراقي إيران كتائب حزب الله كتائب حزب الله المدعومة من إيران السوادن الحكومة العراقية

مواد متعلقة

الدفاع المدني بغزة: فقدنا 70% من قدرتنا بسبب العدوان الإسرائيلي والحصار

"أطباء بلا حدود": يجب الضغط على إسرائيل لوقف قصف المستشفيات في غزة

الرئيس السيسى يصل أكاديمية الشرطة لحضور احتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ72

إعلام فلسطيني: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة وتدمير ممنهج لأحياء خان يونس

وزير خارجية النرويج: علينا تحقيق وقف دائم لإطلاق النار فى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 3 نازحين جراء استهداف البوابة الشمالية فى خان يونس

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في مراسم صب خرسانة وحدة الكهرباء بمحطة الضبعة النووية

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار