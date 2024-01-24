الحكومة العراقية عن الهجوم الأمريكى: "سلوك عدوانى على سيادة بغداد وشعبها"

عبرت الحكومة العراقية عن استيائها الشديد عن الهجوم الأمريكي على محافظتي بابل والأنبار.

وقالت الحكومة العراقية، بحسب تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الأمريكي سلوك عدواني على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي وإساءة لتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد.

وفي وقت سابق، وجه محمد شياع السوادني، رئيس الوزراء العراقي، بتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم الأمريكي على محافظتي بابل والأنبار.

وأعلن لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، فجر اليوم الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات "ضرورية ودقيقة" في العراق.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال أوستن في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت 3 منشآت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وجماعات أخرى مرتبطة بإيران.