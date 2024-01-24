الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجيش العراقي يدعو المجتمع الدولي لتولي مسؤوليته في منع التجاوزات التي تهدد استقراره

الجيش العراقي
الجيش العراقي

دعا اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، المجتمع الدولي إلى تولي مسؤوليته في دعم السلم والأمن ومنع التجاوزات التي تهدد فعليًا استقرار العراق وسيادته، قائلًا: “سنتعامل مع هذه العمليات على أنها أعمال عدوانية وسنتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة وكرامة العراقيين على أرضهم التي أصبحت آمنة ومستقرة بفضل تضحيات شعبنا”.

وقال، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أننا سنتعامل مع هذه العمليات على أنها أفعال عدوانية وسنتخذ كل ما يمليه علينا الواجب وما تحتمه المسؤولية، لافتًا إلى أن الهجوم الأمريكي يقوض سنوات من التعاون ويتجاوز على سيادة العراق بشكل سافر.

وتابع أن هناك إصرار واضح على الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق، استأنفت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع وحدات عسكرية عراقية من الجيش والحشد الشعبي، في مناطق جرف النصر والقائم.

وأشار إلى أنه بالرغم من اتخاذ خطوات إيجابية لإعادة تشكيل العلاقة والمهام المستقبلية لأعضاء ومستشاري التحالف في العراق، إلا أن الإجراءات الأخيرة تعيق هذا التقدم، في ظل اتفاقيات التعدين ومختلف قطاعات التعاون الأمني المشترك.

وأوضح أن هذا العمل غير المقبول يقوض سنوات من التعاون، وينتهك بشكل صارخ الحكم الذاتي للعراق، ويساهم في التصعيد غير المسؤول، ويحدث ذلك في وقت تتصارع فيه المنطقة بالفعل مع خطر توسيع الصراع، وتداعيات العدوان على غزة، وعواقب حرب الإبادة غير الأخلاقية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، بينما التزمت الدول الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، الصمت إزاء هذه الجرائم، فإننا نرى الولايات المتحدة تنزلق إلى أعمال عدوانية مدانة وغير مبررة ضد الأراضي العراقية والحكم الذاتي الوطني.

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