الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير المالية الإسرائيلى: وقف الحرب فترة طويلة أمر خطير.. وطالبت بعقد جلسة طارئة للحكومة

بتسلئيل سموتريش
بتسلئيل سموتريش

قال بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلية: إن وقف الحرب على قطاع غزة فترة طويلة خطير، وطالبت بعقد جلسة طارئة للحكومة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، علق بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي، على مقتل 21 ضابطًا وجنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الـ12 ساعة الماضية، قائلًا: "أخبار مفجعة ونتعهد بألا يذهب سقوط أبنائنا في غزة سدى"، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام عن تدمير ناقلة جند ودبابة إسرائيلية في خان يونس بقطاع غزة.

وقالت: "دمرنا ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بالإضافة إلى تفجير دبابة صهيونية بعبوة ثاقب في محور التقدم غرب خان يونس في محيط الحي الياباني".

المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريش غزة قطاع غزة

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