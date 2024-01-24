شارك في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر.. قصة الرقيب الشهيد إسماعيل عرابي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فيلمًا تسجيليًا لملحمة معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 يناير 1952، وسلط الفيلم الضوء على الرقيب الشهيد إسماعيل عرابي، الذي يعد بطلا من أبطال المعركة، في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر.

وكان الرقيب الشهيد إسماعيل عرابي، من قوات أمن بورسعيد، شارك في مقاومة العدوان الثلاثي على مصر، مع احتلال الإنجليز للمدينة، فأثناء تأمين المدينة، شاهد جنودًا إنجليز يحاصرون مجموعة من الفدائيين، فتدخل حينها وأطلق النار على الإنجليز، ليقتل أحدهم، وفر آخران، لينجو الفدائيون، لكن كانت هناك دبابة تابعة للعدو بالقرب من إطلاق النار، فاتجهت نحو والده، وأصابته برصاصة خطيرة، لكنه تمكن للزحف لمنزل، والتقت به سيدة قامت بالاعتناء به لكنه استشهد، بعد أن أوصاها بأن يصبح ابنه الأكبر ضابط شرطة.

الاحتفال بعيد الشرطة

وتحتفل أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بعيد الشرطة الـ72، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن.