الرئيس يقبّل رأس الفنانة سميحة أيوب.. وترد: "شكراً يا عزيز مصر"

قدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير للفنانة القديرة سميحة أيوب، خلال احتفالية الشرطة بعيدها الـ 72، بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة.

وردت الفنانة سميحة أيوب بأنها كان لديها أمنية وحققتها برؤية الرئيس، ليعقب الرئيس بـ"أنا عندي أمنية أسلم عليكي بس قولت الأول أرحب بيكي".

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإلقاء السلام والتحية على الفنانة القدير سميحة أيوب، وعلقت أيوب بـ"شكرا يا ريس يا عزيز مصر، كلنا بنبحبك، شعبك بيحبك يا ريس، وشكراً على الأمن والأمان اللي إحنا عايشين فيه، الشعب كله حاسس بكل إنجازاتك"، ليقبل الرئيس السيسي جبهتها.

الاحتفال بعيد الشرطة

ويقام الحفل بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.