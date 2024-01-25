إطلاق صاروخين من جنوب لبنان على موقع الرادار الإسرائيلى فى مزارع شبعا المحتلة

أفادت فضائية الغد الإخبارية بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان على موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة.

وفي وقت سابق أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

إعلان حالة الاستنفار إثر الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان للجليل الأعلى

فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك اشتباهًا في تسلل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار.

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق المؤدية لحانيتا في الجليل، ومنع السكان من مغادرة منازلهم خشية تسلل مسلحين.