"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعى إسرائيلى على الضهيرة واللبونة وعلما الشعب جنوبى لبنان

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" نبأ عاجلًا، يفيد بوجود قصف مدفعي إسرائيلي على الضهيرة واللبونة وعلما الشعب في القطاع الغربي جنوبي لبنان.

جدير بالذكر أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت عن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

إعلان حالة الاستنفار إثر الاشتباه بتسلل 3 أشخاص من لبنان للجليل الأعلى

فيما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، إن هناك اشتباهًا في تسلل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى وإعلان حالة الاستنفار.

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إغلاق الطرق المؤدية لحانيتا في الجليل، ومنع السكان من مغادرة منازلهم خشية تسلل مسلحين.