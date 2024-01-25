50 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلى على خان يونس خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتقاء 50 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على خان يونس خلال 24 ساعة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الصليب الأحمر: لا بد من إجراءات ملموسة لإنقاذ الأرواح في غزة

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على إمكانية حصول المحتاجين في قطاع غزة على الرعاية الطبية الطارئة والمنقذة للأرواح.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان، صدر عنها اليوم الخميس، "أنه لم يعد في الوقت الحالي أمام قرابة مليوني شخص في قطاع غزة سوى مجمع ناصر الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، اللذين يقدمان خدمات جراحية، وخدمات طوارئ طبية متقدمة، ويتمتعان بسعة سريرية كبيرة، وإن كان ذلك غير كافٍ للجرحى والمرضى الحاليين في مختلف أنحاء غزة".

وأشارت إلى أن أقل من 20% من مساحة قطاع غزة، أي حوالي 60 كيلومترًا مربعًا، أصبحت الآن ملجأ لأكثر من مليون ونصف مليون نازح ونازحة، ويعيش هؤلاء في ظروف يائسة في جنوب القطاع، حيث يهدد تصعيد القتال فرص نجاتهم.