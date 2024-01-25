رئيس الأركان الإسرائيلى يقرر تجميد لجنة التحقيق فى هجمات السابع من أكتوبر

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية نبأ عاجلًا يفيد بأن هرتسي هاليفي، رئيس الأركان الإسرائيلي، قرر تجميد لجنة التحقيق في هجمات السابع من أكتوبر، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذي قبل

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قال إن احتمالات تصعيد الحرب على الحدود الشمالية أعلى من ذي قبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات جيش الاحتلال ستمضي بكل قوتها حال تصعيد الحرب على الحدود الشمالية.