وزير العدل الفلسطينى: أى حكم قضائى ستصدره محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل بتطبيقه

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية غدا تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن على إسرائيل احترام والتزام التدابير المؤقتة التي ستصدرها محكمة العدل الدولية، لافتًا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وأشار إلى أنه يجب عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية، مضيفًا أن أى حكم قضائي ستصدره محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل بتطبيقه، ومن حق جنوب إفريقيا أن ترفع شكوى لمجلس الأمن تلزم إسرائيل باحترام التدابير المؤقتة حال رفض الاحتلال الالتزام بها.