"القاهرة الإخبارية": انفجار طائرتين مُسيّرتين فى شمال إسرائيل

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بانفجار طائرتين مُسيّرتين في سهل الحولة شمال إسرائيل.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن الاستنفار في 9 بلدات قرب الحدود اللبنانية خشية تسلل مسلحين.

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن هناك اشتباهًا في تسلل 3 أشخاص من لبنان بمنطقة حانيتا في الجليل الأعلى، وإعلان حالة الاستنفار.

بينما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إغلاق الطرق المؤدية لحانيتا في الجليل، ومنع السكان من مغادرة منازلهم خشية تسلل مسلحين.