الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اتهامات باطلة".. إيران تنفى صلتها بالهجوم على قاعدة التنف الأمريكية

قاعدة التنف الأمريكية
قاعدة التنف الأمريكية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة لها عقب مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية، بحسب القيادة المركزية الأمريكية، معلقة:"اتهامات باطلة".

 الاتهامات الموجهة لنا لا أساس لها 

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها أذاعته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن الاتهامات الموجهة لنا لا أساس لها، وهي مؤامرة لمن مصلحتهم في جر أمريكا لمعركة في المنطقة، واتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الأخير باطل، مضيفة أنها تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن انتهاكات أمريكا للسيادة العراقية والسورية وهجماتها على اليمن أدت لتفاقم حالة عدم الاستقرار.

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