الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكرملين: تأثير إسقاط الطائرة الروسية "إيل- 76" لم يتضح بعد

الطائرة الروسية
الطائرة الروسية

قال الكرملين، أن تأثير إسقاط الطائرة الروسية التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا على عمليات تبادل الأسرى لم يتضح بعد، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

سقوط طائرة عسكرية من طراز "إليوشن 76" فى بيلجورود

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل- 76"، اليوم، في حادث في مقاطعة بيلجورود الروسية، في تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، خلال رحلة مجدولة.

وأكدت، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، أمس الأربعاء، سقوط طائرة من طراز إليوشن 76 تابعة للقوات الجوية في بيلجورود، وبها 65 أسيرًا، وطاقم من 6 أشخاص و3 آخرون كانوا على متن الطائرة.

طائرة نقل عسكرية روسية وزارة الدفاع الروسية روسيا

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