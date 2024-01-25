الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والصهيونى

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصحف العالمية فيما يخص اتهامات تل أبيب لمصر أمام محكمة العدل الدولية بأنها السبب في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لقطاع غزة.

ادعاءات إسرائيل الكاذبة

وروّج الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عددا من المزاعم حول معبر رفح، وأقحموا اسم مصر في إطار محاولتهم نفي الاتهامات بالإبادة الجماعية الموجهة للاحتلال عبر منع دخول المساعدات لسكان القطاع والقيام بعملية عقاب جماعي لحوالي 3 ملايين فلسطيني بتجويعهم ومنع عنهم سبل الحياة، وفقا للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

ذا تايم الإسرائيلية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الرئيس السيسي رفض تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليأتي الرد متتالي على الاتهامات الإسرائيلية بشأن منع القاهرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأثارت غضبًا مصريًا على مستوى المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية في مصر.

وقالت إسرائيل، إن ليس لديها أي سيطرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وأن الحدود المصرية مع غزة تحت إشراف مصري، بالإضافة إلى أنها ادعت بعدم منعها لدخول المساعدات لغزة، ومصر هي المسئولة بالكامل عن معبر رفح، كما زعمت أن العبور من مصر لغزة خاضع لسلطة مصر، مدعية وجود غرفة عمليات مشتركة بها إسرائيل ومصر وأمريكا مجتمعة دوما لحل المشكلات واتخاذ القرارات بشأن معبر رفح، كما ادعت أن مصر حصلت على موافقة إسرائيل قبل تشغيل خط المياه من مصر لغزة قبل أسابيع.

وتتشدق إسرائيل منذ مرافعتها على ادعاءات الدعوة المقامة التي أقامتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد تل أبيب لارتكابها إبادة جماعية في عدوانها على غزة والتسبب في التهجير القسري، بأن مصر هي سبب كل المشكلات التي تعانيها منها قطاع غزة الآن من نقص في المستلزمات الطبية والإنسانية والغذائية.

إسرائيل السبب في تعثر إدخال المساعدات إلى غزة

لتأتي تصريحات الرئيس السيسي، ردًا عن تلك الاتهامات لتوجيه رسالة حادة للجانب الإسرائيلي أن مصر لم تكن معرقلة أو مقصرة في حق أشقائها العرب خاصة أو مع أصدقائها عامة، ليعلنها مرة أخرى بأن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة، وأن الإجراءات الإسرائيلية هي السبب في قلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، ما يعد ذلك شكلًا من أشكال الضغط على القطاع وسكانه، في ظل الصراع القائم بينهما من أجل إطلاق سراح الرهائن، معلقًا بأن “مصر لا تستطيع أن تفعل ذلك أبدًا”.

الإجراءات الإسرائيلية تعد جزءًا من ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن

وأوضح على إثر ذلك، أن الإجراءات الإسرائيلية تعد جزءًا من ممارسة الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن، حيث أن مصر كان تُدخل للقطاع 600 شاحنة يوميًا، ولكن لم نصل في أعلى تقدير منذ يومين أو ثلاثة إلى أكثر من 220 شاحنة.

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