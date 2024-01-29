الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النمسا تعلن تعليق مساعداتها لـ"أونروا" وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع 

كارل نيهامر
كارل نيهامر

أعلن كارل نيهامر، المستشار النمساوي، عن تعليق فيينا مدفوعاتها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وتدعو الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق سريع في كل الادعاءات، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

إسرائيل تتهم 7 موظفين بالمنظمة بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر

واتهمت إسرائيل 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، فيما تحركت إسرائيل ضد "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.

وتعيش وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا" أصعب أيامها خلال الفترة الحالية بعد العدوان على غزة وأنشطتها مهددة بالتوقف الكامل خلال شهر فبرايرالمقبل، حيث إنها تساعد 2 مليون لاجئ فلسطيني سواء في فلسطين أو الأردن أو لبنان أو سوريا، وحال توقفها يعني هذا أمرًا سلبيًا لهؤلاء المواطنين، ويعني مشاكل كبيرة وصعب دورها يتم إحلاله بشكل سهل.

وفي حالة توقف وكالة إغاثة اللاجئين سيشكل هذا خطرًا كبيرًا تترتب عليه تداعيات خطيرة على الوضع الميداني.

الأونروا الامم المتحدة المستشار النمساوي النمسا إسرائيل العدوان على غزة

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