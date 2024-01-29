الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية": مصاب وشهيد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل

مصاب وشهيد برصاص
مصاب وشهيد برصاص جيش الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة دورا جنوب الخليل صباح اليوم، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد أحد المصابين في مدينة دورا جنوب الخليل، متأثرًا بإصابة حرجة في الرأس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدًا، و65087 جريحًا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

العدوان على قطاع غزة قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية فلسطين الخليل

مواد متعلقة

سقوط شهداء وجرحى.. قصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية على حى الصبرة بغزة

"حزب الله" يعلن استهداف "ثكنة برانيت" بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة

"حماس": دعوة الاحتلال لضم الضفة وغزة تكشف النوايا المبيتة لتطبيق التهجير والتطهير العرقى

"اتهامات باطلة".. إيران تنفى صلتها بالهجوم على قاعدة التنف الأمريكية

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

مع أنباء رفض الرئيس السيسى اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن

إسبانيا: قلقون من استمرار الاعتداءات على القواعد الدولية وملتزمون بسيادة العراق ووحدته

الأكثر قراءة

جيروزاليم بوست: حماس الفائز الحقيقي في حرب غزة وتقود مفاوضات إنهاء الحرب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكي.. الاحتلال يسمح لوفد أممي بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل