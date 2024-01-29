"الصحة الفلسطينية": مصاب وشهيد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابتين خطيرتين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة دورا جنوب الخليل صباح اليوم، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت الصحة الفلسطينية استشهاد أحد المصابين في مدينة دورا جنوب الخليل، متأثرًا بإصابة حرجة في الرأس.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدًا، و65087 جريحًا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.