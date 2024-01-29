"حزب الله" يعلن استهداف "ثكنة برانيت" بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف "ثكنة برانيت" بصواريخ بركان، وتحقيقه إصابة مباشرة للكيان الصهيوني، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال حزب: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الإثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان، وأصابوها إصابةً مباشرة".

جيش الاحتلال يؤكد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان

فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه برانيت في الجليل الأعلى وسقوطها دون إطلاق صافرات الإنذار، مما أدى ذلك إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروخين.