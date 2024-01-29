الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حزب الله" يعلن استهداف "ثكنة برانيت" بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة

صواريخ
صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف "ثكنة برانيت" بصواريخ بركان، وتحقيقه إصابة مباشرة للكيان الصهيوني، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال حزب: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (8:00) من صباح يوم الإثنين 29-01-2024 ثكنة ‏برانيت بصواريخ بركان، وأصابوها إصابةً مباشرة".

جيش الاحتلال يؤكد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان

فيما أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من جنوب لبنان باتجاه برانيت في الجليل الأعلى وسقوطها دون إطلاق صافرات الإنذار، مما أدى ذلك إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء سقوط الصاروخين.

فلسطين بركان ثكنة برانيت قطاع غزة الجيش الإسرائيلي إسرائيل جنوب لبنان برانيت في الجليل الجليل

مواد متعلقة

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

مع أنباء رفض الرئيس السيسى اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

البث الإسرائيلية: الحكومة تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه مع الأردن

إسبانيا: قلقون من استمرار الاعتداءات على القواعد الدولية وملتزمون بسيادة العراق ووحدته

50 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلى على خان يونس خلال 24 ساعة

فصائل عراقية تستهدف ميناء أسدود الإسرائيلى بطائرات مُسيرة

الكرملين: تأثير إسقاط الطائرة الروسية "إيل- 76" لم يتضح بعد

وزير العدل الفلسطينى: أى حكم قضائى ستصدره محكمة العدل الدولية يلزم إسرائيل بتطبيقه

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الحوثيون يطلقون صاروخًا على سفينة حربية أمريكية بخليج عدن

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

منتخب مصر يتلقى ضربة موجعة بعد طرد محمد حمدى أمام الكونغو الديمقراطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة