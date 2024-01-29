سقوط شهداء وجرحى.. قصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية على حى الصبرة بغزة

قصفت طائرات الاحتلال الحربية عددًا من المواطنين ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطيني، كما قصفت عددًا من منازل المواطنين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة، بشكل متواصل منذ فجر اليوم، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية نقلتها فضائية الغد الإخبارية.

قصف منزلين في مخيم جباليا

وقصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذائف صوب المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفى كمال عدوان والإندونيسي.

فيما يواصل الاحتلال حصار مستشفي ناصر والأمل لليوم السادس على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.