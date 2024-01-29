بعد ثكنة "برانيت".. "حزب الله" يستهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بموقع "جل العلام"
أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ "فلق"، وأصابوه إصابةً مباشرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.
وقال حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:00) من صباح يوم الإثنين 29-01-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وأصابوه إصابةً مباشرة".