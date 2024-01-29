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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد ثكنة "برانيت".. "حزب الله" يستهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بموقع "جل العلام"

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ "فلق"، وأصابوه إصابةً مباشرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وقال حزب الله: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:00) من صباح يوم الإثنين 29-01-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق، وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

حزب الله اللبناني حزب الله الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة

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