الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تحضر لإنشاء مستعمرات جديدة فى الضفة الغربية

محمد أشتية
محمد أشتية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، حول تعليق بعض الدول تمويل وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا"، إن تعليق بعض الدول تمويل "أونروا" يعرّض الفلسطينيين للخطر.

تعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن "إسرائيل تحضر لإنشاء مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة ترعى في مناطق (ج)، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرهما".

وتابع "أشتية" أن "وكالة الأونروا تقدم مساعدات لما يقرب من 1.7 مليون فلسطيني، وتتعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة"، ومن جانب آخر أضاف أنه تم استلام رسالة من الرئيس القبرصي يؤكد فيها على رفض قبرص محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن قبرص ترفض ذلك، ومساعدتها للإغاثة وتعزيز صمود أهل فلسطين، وجهودها سوف تنصب على الإغاثة وإيصال المساعدات.

حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة

وأوضح أن فلسطين في حالة صدمة من إعلان بعض الدول فورًا عن تجميد مساعداتها، علمًا بأن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة "الأونروا"، متابعًا أن حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث إنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة.

واتهمت إسرائيل 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، فيما تحركت إسرائيل ضد "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.

فلسطين رئيس الوزراء الفلسطيني اشتيه الأونروا وكالة إغاثة اللاجئين الأونروا وكالة إغاثة اللاجئين غزة قبرص إسرائيل

مواد متعلقة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 122 منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الاحتلال يحاصر منطقة الجامعات ومدارس تؤوى نازحين جنوب حى الرمال

بعد ثكنة "برانيت".. "حزب الله" يستهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بموقع "جل العلام"

طهران تتوعد الإرهابيين.. باكستان: العلاقات مع إيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

إيران: وقف إطلاق النار فى غزة يعد أولوية عاجلة وما يحدث بالبحر الأحمر نتيجة استمرار الحرب

"الصحة الفلسطينية": مصاب وشهيد برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل

الغد: الاحتلال ارتكب 38 مجزرة بغزة راح ضحيتها 350 شهيدًا خلال 48 ساعة

33 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلى على مخيم النصيرات بغزة منذ أمس

الأكثر قراءة

عاجل.. أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

التعادل سيد الموقف.. ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

عاجل|الرئيس السيسي والمستشار الألماني: حل الدولتين هو الأساس لاستعادة السلام بالمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل