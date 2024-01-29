رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل تحضر لإنشاء مستعمرات جديدة فى الضفة الغربية

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، حول تعليق بعض الدول تمويل وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا"، إن تعليق بعض الدول تمويل "أونروا" يعرّض الفلسطينيين للخطر.

تعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية عن وسائل إعلام فلسطينية، أن "إسرائيل تحضر لإنشاء مستعمرات جديدة في الضفة الغربية، وتعزيز الاستيطان لتقويض أي جهد دولي لإنهاء الاحتلال، ويقوم المستعمرون بسرقة الأغنام والمواشي وتدفيع أصحابها آلاف الدولارات للإفراج عنها تحت حجة ترعى في مناطق (ج)، وهذا الأمر يتكرر في الأغوار ومسافر يطا وغيرهما".

وتابع "أشتية" أن "وكالة الأونروا تقدم مساعدات لما يقرب من 1.7 مليون فلسطيني، وتتعرض للخطر أرواح المحتاجين للمساعدة في غزة"، ومن جانب آخر أضاف أنه تم استلام رسالة من الرئيس القبرصي يؤكد فيها على رفض قبرص محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن قبرص ترفض ذلك، ومساعدتها للإغاثة وتعزيز صمود أهل فلسطين، وجهودها سوف تنصب على الإغاثة وإيصال المساعدات.

حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة

وأوضح أن فلسطين في حالة صدمة من إعلان بعض الدول فورًا عن تجميد مساعداتها، علمًا بأن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة "الأونروا"، متابعًا أن حرب إسرائيل على الأونروا واللاجئين ليست جديدة، حيث إنها منذ فترة تعمل على تصفية الوكالة الدولية، لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة.

واتهمت إسرائيل 7 موظفين بالاضطلاع والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر من قوة عمل تقدر بـ30 ألف شخص، فيما تحركت إسرائيل ضد "الأونروا" فور صدور قرارات محكمة العدل الدولية تجاهها.