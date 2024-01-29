الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طهران تتوعد الإرهابيين.. باكستان: العلاقات مع إيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

بيلاوال بوتو زارداري،
بيلاوال بوتو زارداري، وزير الخارجية الباكستاني

قال بيلاوال بوتو زارداري، وزير الخارجية الباكستاني، إن احترام السيادة والسلامة الإقليمية مهم للتعاون بين باكستان وإيران.

 باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسى والأمنى بينهما

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" بعد لقائه نظيره الإيراني، اليوم الإثنين، أن باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة.

وأكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيرانية، أن طهران تحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك.

إيران باكستان وإيران باكستان الخارجية الباكستانية

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