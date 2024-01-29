طهران تتوعد الإرهابيين.. باكستان: العلاقات مع إيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة

قال بيلاوال بوتو زارداري، وزير الخارجية الباكستاني، إن احترام السيادة والسلامة الإقليمية مهم للتعاون بين باكستان وإيران.

باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسى والأمنى بينهما

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" بعد لقائه نظيره الإيراني، اليوم الإثنين، أن باكستان وإيران عازمتان على توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني بينهما.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن العلاقات الوثيقة بين باكستان وإيران مصدر مهم لاستقرار المنطقة.

وأكد حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيرانية، أن طهران تحترم سيادة باكستان ولن نعطي أي فرصة للإرهابيين لتهديد أمننا المشترك.