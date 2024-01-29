شيخ الأزهر يبحث مع قاضي قضاة فلسطين دور القيادات الدينية في مواجهة الاحتلال

بحث شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكد الإمام الأكبر، بحسب الإعلام الفلسطيني، أن الأزهر الشريف يعتبر القضية الفلسطينية وقضية القدس هي قضية المسلمين جميعا، داعيا العلماء في العالم الإسلامي إلى ضرورة القيام بواجبهم الديني والأخلاقي والتاريخي في حماية المسجد الأقصى المبارك من الأخطار التي تهدده، كونه جزءا من عقيدة المسلمين ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف "الطيب" أن الأزهر الشريف يقف بكل قوة خلف المطالب العادلة للشعب الفلسطيني ونضاله المشروع حتى زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وحيا مفتي مصر صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدا وقوف مصر الثابت والدائم مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لنيل حريته واستعادة حقوقه.