الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"سرايا القدس" تعلن قصف نقطة دعم لوجستى رئيسية لجنود وآليات العدو بغزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن قصف نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات الاحتلال، يستخدمها لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود شمال غرب قطاع غزة، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وقالت: "في عملية استحكام صاروخي ومدفعي قصفنا برشقات صاروخية وقذائف الهاون الثقيل وصواريخ (بدر1) نقطة دعم لوجستي رئيسية لجنود وآليات العدو في منطقة السودانية شمال غرب غزة، يستخدمها العدو لصيانة آلياته ودعم فرقه المقاتلة بالماء والأغذية والوقود".

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي آليات الاحتلال قذائف الهاون الثقيل غزة

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