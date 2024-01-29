الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القانون من أجل فلسطين: تعليق التمويل للأونروا يمثل ازدواجية معايير لدى الدول الداعمة لإسرائيل

ليكس تاكنبرج
ليكس تاكنبرج

علّق ليكس تاكنبرج، مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، على تعليق بعض الدول تمويل وكالة إغاثة اللاجئين "الأونروا".

إسرائيل لم تقدم أى أدلة على ارتكاب الأونروا أعمالًا تخريبية

وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، إن تعليق التمويل والدعم لـ"أونروا" سيؤدي إلى تدهور الأوضاع في قطاع غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تقدم أي أدلة على ارتكاب الوكالة أعمالا تخريبية.

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول تقويض مصداقية حكم محكمة العدل الدولية باتهامها وكالة "أونروا"، موضحًا أن تعليق التمويل للوكالة يمثل ازدواجية معايير لدى الدول التي تدعم إسرائيل.

وأكد مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، أن وكالة إغاثة اللاجئين "أونروا" ليس لها بديل في المجتمع الدولي، فهي تقدم عديدا من الخدمات للفلسطينيين، خاصة أن الدول التي تمنع التمويل عن "أونروا" تعد متورطة في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

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