الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض عن هجوم "التنف": بايدن سيراجع الرد المناسب الذى سيتم اتخاذه

بايدن
بايدن

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران ولا نريد توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

كتائب "حزب الله" العراقية هى التى تقف وراء هجوم أمس فى الأردن

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لا تريد استمرار هذه الهجمات غير المقبولة، وسنفعل ما يتعين علينا لحماية مصالح أمننا القومي، ونعتقد أن مجموعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران هي التي تقف وراء هجوم أمس في الأردن، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقوم بمراجعة الرد المناسب الذي سيتم اتخاذه في المستقبل.

 إيران: الاتهامات الموجهة لنا لا أساس لها

ونفت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الموجهة لها عقب مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة دون طيار في اتجاه واحد على قاعدة  التنف شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية العراقية، حسب القيادة المركزية الأمريكية، معلقة:"اتهامات باطلة".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، أن الاتهامات الموجهة لنا لا أساس لها، وهي مؤامرة لمن مصلحتهم في جر أمريكا لمعركة في المنطقة، واتهام طهران بالوقوف وراء الهجوم الأخير باطل، مضيفة أنها تجدد تأكيدها على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

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