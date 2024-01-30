الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بـ13 عملية.. "حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية عن عملياته، أمس الإثنين، وذلك وفقًا لما بثته فضائية الغد الإخبارية اليوم.

وقال "حزب الله": "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 29-1-2024"، وفقًا للتالي:

تفاصيل عمليات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الشرقي من الحدود

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:45 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:55 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السمّاقة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 20:20 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.


- القطاع الغربي:

1- الساعة 00:20 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 00:20 استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 8:00 استهداف ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.

4- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 11:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة.

6- الساعة 14:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

7- الساعة 17:10 استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق وإصابتها إصابة مباشرة.

8- الساعة 18:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل الحدود اللبنانية الفلسطينية لبنان فلسطين قطاع غزة المقاومة الإسلامية

مواد متعلقة

البيت الأبيض عن هجوم "التنف": بايدن سيراجع الرد المناسب الذى سيتم اتخاذه

الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بيت لحم

"النواب الأردني" يناشد شعوب العالم الاتحاد والتكاتف لإنقاذ غزة من عدوان الاحتلال

الهباش يشيد بشيخ وعلماء الأزهر ودعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال

"سرايا القدس" تعلن قصف نقطة دعم لوجستى رئيسية لجنود وآليات العدو بغزة

شيخ الأزهر يبحث مع قاضي قضاة فلسطين دور القيادات الدينية في مواجهة الاحتلال

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال فى محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية

القانون من أجل فلسطين: تعليق التمويل للأونروا يمثل ازدواجية معايير لدى الدول الداعمة لإسرائيل

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل