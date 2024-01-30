بـ13 عملية.. "حزب الله" يعلن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال على الحدود اللبنانية
أعلن حزب الله اللبناني عن حصيلة استهدافاته لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية عن عملياته، أمس الإثنين، وذلك وفقًا لما بثته فضائية الغد الإخبارية اليوم.
وقال "حزب الله": "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 29-1-2024"، وفقًا للتالي:
تفاصيل عمليات استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الشرقي من الحدود
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:45 استهداف موقع المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:30 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:55 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع السمّاقة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 18:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الطيحات بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 20:20 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصواريخ فلق 1 وإصابته إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 00:20 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 00:20 استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 8:00 استهداف ثكنة بيرانيت بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 10:00 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصاروخ فلق وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 11:15 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخيّة.
6- الساعة 14:10 استهداف تجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 17:10 استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق وإصابتها إصابة مباشرة.
8- الساعة 18:30 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة.