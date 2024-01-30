إعلام فلسطينى: الاحتلال ينسف مربعًا سكنيًا غربى خان يونس

أفاد الإعلام الفلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت أن هناك قصفًا إسرائيليًا متواصلًا وسط وغرب مدينة خان يونس بغزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، بجانب نسف مربع سكني غربي خان يونس.

حصيلة شهداء وإصابات العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.