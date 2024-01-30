9 منظمات إغاثة فى رسالة مشتركة: تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين

أفادت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة بأن تعليق تمويل الأونروا يهدد حياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المنظمات، وفق بيان عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنها تشعر بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا، مشيرة إلى أن تعليق تمويل الأونروا يؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني.

وأضافت أنه "بينما نرحب بتحقيق الأونروا نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله، فإننا نحث الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين".