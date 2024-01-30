غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وبيت لاهيا والأجزاء الغربية بمدينة خان يونس

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بوجود سلسلة غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وبيت لاهيا والأجزاء الغربية لمدينة خان يونس، وذلك وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء بوسط وجنوب قطاع غزة

يشار إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.