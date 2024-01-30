الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار "العدل الدولية"

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية، جاء ذلك تنديدًا عن الجريمة التي قام بها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، التي راح ضحيتها ثلاثة شبان فلسطينيين.

إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين

وقالت وزارة الخارجية في بيان أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية خلال نشرتها الصباحية نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين سواء خلال المجازر الجماعية بالقصف الوحشي أو قتلهم بالطرقات في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه.