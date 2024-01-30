جريمة حرب.. "حماس" تتوعد الاحتلال لاغتياله 3 فلسطينيين بمستشفى ابن سينا

توعدت حركة حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي على جريمتها في اقتحام مستشفي ابن سينا واغتيال 3 فلسطينيين، ونشر الرعب والفزع بين المرضي والطاقم الطبي للمستشفى، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

جريمة حرب متكاملة الأركان

وقالت حماس: "إننا نزف شهداء جنين ونؤكد أن جرائم العدو لن تمر دون رد"، مضيفة أن إقدام الاحتلال على إعدام 3 مواطنين بالرصاص داخل مستشفى وأحدهم على سرير المرض جريمة حرب متكاملة الأركان.

واختتمت الحركة أن جريمة جنين لن تمر دون رد والمقاومة لن ترهبها الاغتيالات أو تفت في عضدها جرائم العدو الجبان.