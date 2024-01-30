"القاهرة الإخبارية" تكشف هوية الـشهداء الثلاثة المغتالين فى مستشفى ابن سينا

كشفت ولاء السلامين، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية عن أسماء وانتماء الـ3 شهداء الفلسطينيين الذين راحوا ضحية اقتحام قوات خاصة للاحتلال الإسرائيلي مستشفي ابن سينا في جنين شمال الضفة الغربية.

عدد من القوات الخاصة الإسرائيلية تنكروا فى زى المدنى بلباس أطباء وممرضين وتسللوا للمستشفى

وقالت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، إن هناك عددا من القوات الخاصة الإسرائيلية تنكروا في زي المدني بلباس أطباء وممرضين، وتسللوا إلى المستشفى واتجهوا للطابق الثالث، وبعد ذلك توجهوا إلي غرف الشهداء الذين تم واغتيالهم باستخدام مسدسات كاتمة للصوت، لذلك لم يسمع الأطباء أو المتواجدين داخل المستشفي ما حدث في الغرفة.

أسماء الشهداء الـ3

وأوضحت القناة أن الـ3 شهداء هم قيادين بارزين في كتائب القسام، وهم الشهيد القائد محمد وليد جلامنة، والشهيد المجاهد محمد أيمن الغزاوي، الشهيد المجاهد باسل أيمن الغزاوي، منوهة أن “باسل كان يتم علاجه منذ 3 أشهر بسبب اطلاق قوات الاحتلال بطائرة مسيرة داخل مخيم جنين وقامت باستهدافه لينقل بعد ذلك لمستشفي ابن سينا ولكنه مكث 3 أشهر”.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية لقطات لحظة دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي مرتدين الزي المدني حاملين الأسلحة، ما أثار الرعب والفزع في قلوب المرضى والأطباء بالمستشفى.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار العدل الدولية، جاء ذلك تنديدًا عن الجريمة التي قام بها قوات خاصة إسرائيلية في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، التي راح ضحيتها ثلاثة شبان فلسطينيين.