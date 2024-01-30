لتسريب أسرار الدولة.. حكم بالسجن 10 سنوات على رئيس الوزراء الباكستانى السابق

أعلنت الحكومة الباكستانية، الحكم بالسجن 10 سنوات على عمران خان، ووزير خارجيته شاه محمود قريشي بتهمه تسريب أسرار الدولة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

اعتقال 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق

وفي وقت سابق اعتقلت الشرطة الباكستانية، أمس الأحد، ما لا يقل عن 20 شخصًا من أنصار رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان "حركة الإنصاف" خلال محاولتهم التجمع في أكبر مدن البلاد قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وحض مسئولو "حركة الإنصاف" أنصارهم، الأحد، على التجمع في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من عدم إعطاء الشرطة إذنًا بذلك.

وتجمع نحو ألفي شخص في كراتشي، المدينة الساحلية الجنوبية التي يسكنها أكثر من 20 مليون نسمة، المطلة على بحر العرب، حيث شاهد مراسلو وكالة "فرانس برس" نحو 20 من أنصار الحركة وقد اعتقلتهم الشرطة واقتادتهم في شاحنات.