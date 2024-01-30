الصحة الفلسطينية تدعو لوضع حد لجرائم الاحتلال

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إنه يجب وضع حد لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في غزة والضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة لمراكز العلاج وطواقم الإسعاف.

وأعلنت "الكيلة"، في بيان أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية خلال نشرتها الصباحية نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت مستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت عليهم النار داخل أقسامه، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي بعد عشرات الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق مراكز العلاج والطواقم الطبية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26637 شهيدًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.