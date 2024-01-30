الصين تحذر من دوامة انتقام فى الشرق الأوسط بعد مقتل عسكريين أمريكيين فى الأردن

حذرت الصين من دوامة انتقام في الشرق الأوسط، بعدما توعدت الولايات المتحدة بالرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة في الأردن، واتهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الهجوم هو الأول الذي يقتل فيه جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء حرب غزة

ويعتبر الهجوم هو الأول الذي يقتل فيه جنود أمريكيون في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالى أربعة أشهر، مما أثار الهجوم مخاوف من تصعيد إضافي في النزاع.

وفي وقت سابق أعلنت إيران أنها ليس لها علاقة بالهجوم ونفت الاتهامات الأميركية لها بدعم الفصائل التي تقف وراء هجوم الأحد على قاعدة حدودية في شمال شرق الأردن قرب الحدود السورية.