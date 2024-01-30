الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يستهدف محيط مستشفى الأمل

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك سلسلة استهدافات في محيط مستشفى الأمل بخان يونس، مؤكدة أن الاحتلال يواصل أوامره لسكان المنطقة بإخلائها، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

قصف إسرائيلي متواصل وسط وغرب مدينة خان يونس

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الفلسطيني بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت أن هناك قصفا إسرائيليا متواصلا وسط وغرب مدينة خان يونس بغزة منذ فجر اليوم، بجانب نسف مربع سكني غربي خان يونس.