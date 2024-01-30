الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأمريكى يزور إسرائيل السبت

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيزور إسرائيل يوم السبت المقبل، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الإثنين، أن الأدلة التي قدمتها إسرائيل التي تزعم أن ما يقرب من اثني عشر من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر هي أدلة "ذات مصداقية عالية".

وأضاف أنه: لم تكن لدينا القدرة على التحقيق في الادعاءات بأنفسنا لكنهم يتمتعون بمصداقية عالية جدًا، حسبما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد بلينكن أن "أونروا" تلعب دورًا "لا غنى عنه" في تقديم المساعدة للمدنيين في غزة، وأنه "لا يمكن لأحد آخر أن يلعب الدور الذي تلعبه أونروا، وبالتأكيد ليس على المدى القريب".

إسرائيل أنتوني بلينكن الخارجية الامريكية هجوم حماس حماس موظفى أونروا أونروا

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