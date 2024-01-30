بريطانيا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني، إن لندن وحلفاءها يدرسون الاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من مبادرات دبلوماسية تهدف لتحقيق تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طويل الأمد بما في ذلك في الأمم المتحدة، وذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية.

الحاجة إلى وقف فورى لإطلاق النار

كما شدد كاميرون على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، والأهم من ذلك، توفير أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني".