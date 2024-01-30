لافروف: الغرب يتبنى أساليب استعمارية لسرقة موارد الدول الأخرى

قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يريد تحويل أراضي روسيا التاريخية إلى منصة لهزيمتها.

الولايات المتحدة تستخدم النازية في أوكرانيا لردع روسيا

وأكد "لافروف"، خلال اجتماعه برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو، أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يتبنى أساليب استعمارية لسرقة موارد الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم النازية في أوكرانيا لردع روسيا.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الغرب رفض مشروع الضمانات الأمنية الذي قدمته روسيا، فيما يقوم الغرب بتصدير لشركائه أنه بإمكانه نقل أوكرانيا لمستقبل أفضل، وهذا كاذب وعارِ تمامًا ولن يحدث، لافتًا إلى أن روسيا لديها أدلة كافية على وجود مرتزقة ومستشارين عسكريين غربيين في أوكرانيا.

واختتم بأن رفض الغرب ضمانات روسيا الأمنية ومواصلة تسليح نظام كييف دفعنا لبدء العملية العسكرية وأهدافها سيتم تحقيقها بالكامل.

دعم أوكرانيا يعد استثمارًا في أمننا الخاص

وفي وقت سابق، قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينك، إن انعقاد قمة حلف الناتو المقبلة في يوليو بواشنطن.

وأكد "ستولتنبرج" أنه يرحب بالتعهدات الأمريكية باستمرار دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب وعليه وقفها، منوهًا بأن دعم أوكرانيا يعد استثمارًا في أمننا الخاص، كما سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للتصدي للتهديدات الروسية.