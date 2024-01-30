هنية: نثمن دور مصر الرافض وجود جيش الاحتلال على الحدود بمحور صلاح الدين

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، تقديره دور مصر الرافض أي وجود لجيش قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية- الفلسطينية في محور صلاح الدين.

نثمن دور مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة

كما ثمن، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية في نشرتها، اليوم الثلاثاء، دور مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة على طريق إنهاء العدوان.

وأوضح أنه تلقي دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه، ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.