الصحة الفلسطينية: نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يشدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين

وتابعت الصحة، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تضع 150 كادرًا طبيًا و450 جريحًا و3000 نازح في دائرة الاستهداف، لافته أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.

تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي

وأكدت على نفاد الطعام المخصص للطواقم والجرحى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، بجانب تراكم النفايات في أقسام وساحات مجمع ناصر الطبي والاحتلال يرفض السماح بنقلها للخارج.