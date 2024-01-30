الكرملين: من المهم الآن منع اتساع رقعة الصراع فى الشرق الأوسط

قال الكرملين، إنه من المهم للغاية الآن منع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية.

الولايات المتحدة تستخدم النازية في أوكرانيا لردع روسيا

وفي وقت سابق، قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يريد تحويل أراضي روسيا التاريخية إلى منصة لهزيمتها.

وأكد "لافروف"، خلال اجتماعه برؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى موسكو، اليوم الثلاثاء، أن الغرب يتبنى أساليب استعمارية لسرقة موارد الدول الأخرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم النازية في أوكرانيا لردع روسيا، وفقا لـفضائية القاهرة الإخبارية.

الغرب رفض مشروع الضمانات الأمنية الذي قدمته روسيا

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الغرب رفض مشروع الضمانات الأمنية الذي قدمته روسيا، فيما يقوم الغرب بتصدير لشركائه أنه بإمكانه نقل أوكرانيا لمستقبل أفضل، وهذا كاذب وعارِ تمامًا ولن يحدث، لافتًا إلى أن روسيا لديها أدلة كافية على وجود مرتزقة ومستشارين عسكريين غربيين في أوكرانيا.