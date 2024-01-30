الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هنية: تلقينا مقترحًا من "اجتماع باريس" لوقف إطلاق النار وندرسه للرد عليه

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، إنهم تسلموا المقترح الذي تم تداوله باجتماع باريس، لوقف إطلاق النار في غزة وندرسه لتقديم الرد عليه.

وتابع، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، لافتًا إلى أن "حماس" منفتحة على مناقشة كل أفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية

وأضاف هنية، أننا منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا، وعلى العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب؛ بما في ذلك سياسة التنكيل بحق شعبنا في الضفة الغربية.

واستنكر رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه الأونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.

قطاع غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة المكتب السياسي لـ حماس إسرائيل الولايات المتحدة الأونروا إسماعيل هنية حماس

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