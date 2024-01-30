شئون الأسرى الفلسطينى: ارتفاع حصيلة الاعتقالات لـ6390 منذ 7 أكتوبر

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى 6390 معتقلا منذ 7 أكتوبر الماضي بعد اعتقال 18 فلسطينيا بالضفة الغربية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال شدد حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني.

المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين

وتابعت الصحة في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم، أن قوات الاحتلال تضع 150 كادرًا طبيًا و450 جريحًا و3000 نازح في دائرة الاستهداف، لافتة إلى أن المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي ستتوقف خلال يومين نتيجة نقص الوقود.